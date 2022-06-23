Неймовірна конкуренція за динамівця

Мюнхенська Баварія стала в один ряд із іншими європейськими клубами, які претендують на Самбу Діалло. Футболіст групи атаки, який виділяється своєю грою та технікою поміж інших своїх однолітків, може покинути України.

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Лівий вінгер та ого футбольний агент вважають недоцільним рішенням залишатись у київському клубі.

Як інформацією FussballTransfers, динамівець потрапив під приціл одразу 10 клубів. Сере них гранди німецької Бундесліги, французької Ліги 1, італійської Серії А, бельгійської Жупіле ліги та іспанської Ла Ліги – Баварії, Боруссії Дортмунд, РБ Лейпцига, Марселя, Ліона, Монако, Мілана, Брюгге, Барселони та Андерлехта.

Деталі. Новому клубу Діалло не дістанеться безкоштовно. У сенегальського легіонера є дійсний контракт до кінця 2026 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 200 тисяч євро. Хоча Динамо захоче виручити за трансфер талановитого гравця значно більше.

Футбольна кар'єра талановитого динамівця

Самба Діалло виступає за юнацьку команду Динамо U-19 з липня 2021 року. За неї грав у минулому сезоні.

У Юнацькій Лізі чемпіонів провів 8 матчів, у яких забив 5 голів. Самба оформив дубль у виїзному поєдинку проти Баварії (0:4). Якраз після цього матчу німці вперше сконтактувались із Діалло.

За Динамо до 19 років відіграв за сезон 23 зустрічі, у яких відзначився 18 результативними ударами.

До слова. ФІФА дозволила українським клубам заморожувати контракти легіонерів до кінця червня 2023 року.