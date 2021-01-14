В среду, 13 января, Хольштайн Киль принимал мощную Баварию в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Мюнхенцы неожиданно потерпели поражение в серии послематчевых пенальти.

Хольштайн Киль – Бавария 2:2 (по пен. 6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь 90+5 – Гнабри, 14 Сане, 47

Бавария была главным фаворитом этого кубкового противостояния. Мало кто сомневался, что мюнхенцам не удастся выйти в следующий раунд, но помешал скромный второлиговый Хольштайн Киль, пишет 24 канал.

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Игроки Баварии использовали высокий прессинг, который принес свои плоды на 14-й минуте. Голкипер потянул удар Мюллера, но мяч отлетел прямо в ноги Гнабри, который легко перевел мяч уже в пустые ворота. Футболисты Хольштайна сигнализировали об офсайде у немецкого нападающего, но арбитр остался неумолимым – 0:1.

Еще один момент был у гостей. Мюллер отправил мяч далеко на трибуны после удара в упор у ворот соперника. Прекрасный момент упустил Томас, который мог сделать комфортный счет для своей команды.

Хозяевам удалось сравнять счет еще до перерыва. Стремительная атака удалась Хольштайну. Бартельс получил классный заброс на ход, обработал мяч, выйдя один на один с Нойером – голкипер не сумел помешать голу, 1:1. При равном счете команды ушли на отдых.

На старте второго тайма опытным гостям удалось выйти вперед. Сане классно исполнил перспективный штрафной, отправив мяч прямо в девятку ворот – 1:2.

Казалось, что мюнхенцы доведут матч до победного счета. Но иначе думали хозяева. На 90+5 минуте защитник ван дер Берг отдал передачу в штрафную Баварии, где на нее отозвался Валь и головой отправил мяч в сетку владений гостей – Нойер лишь взглядом провел мяч, 2:2.

В дополнительные таймы команды тоже не смогли определить победителя. Поэтому судьба путевки в 1/8 финала Кубка Германии решилась в серии послематчевых пенальти. В ней Хольштайн показал настоящий класс, реализовав 6 из 6 ударов. А вот мюнхенцы один раз все же ошиблись. Киль не сумел переиграть голкипера, который в безупречном прыжке был победителем в этой дуэли – неожиданная победа Хольштайна.

К слову. Бавария впервые за 17 лет вылетела из Кубка Германии от команды из Второй лиги. В прошлый раз клубу из второй Бундеслиги удавалось остановить "мюнхенскую машину" только Алемании на стадии 1/4 финала.

Хольштайн – Бавария видеообзор