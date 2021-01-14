У середу, 13 січня, Хольштайн Кіль приймав потужну Баварію у рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Мюнхенці несподівано зазнали поразки у серії післяматчевих пенальті.

Хольштайн Кіль – Баварія 2:2 (по пен. 6:5)

Голи: Бартельс, 37, Валь 90+5 – Гнабрі, 14, Сане, 47

Баварія була головним фаворитом цього кубкового протистояння. Мало хто сумнівався, що мюнхенцям не вдасться вийти у наступний раунд, але на заваді став скромний друголіговий Хольштайн Кіль, пише 24 канал.

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Гравці Баварії використовували високий пресинг, який приніс свої плоди на 14-й хвилині. Голкіпер потягнув удар Мюллера, але м'яч відлетів прямо у ноги Гнабрі, який легко перевів м'яч вже у порожні ворота. Футболісти Хольштайна сигналізували про офсайд у німецького нападника, але арбітр залишився невблаганним – 0:1.

Ще один момент був у гостей. Мюллер відправив м'яч далеко на трибуни після удару впритул біля воріт суперника. Чудовий момент змарнував Томас, який міг зробити комфортний рахунок для своєї команди.

Господарям вдалось зрівняти рахунок ще до перерви. Стрімка атака вдалась Хольштайну. Бартельс отримав класне закидання на хід, обробив м'яч, вийшовши сам на сам з Ноєром – голкіпер не зумів стати на заваді голу, 1:1. За рівного рахунку команди пішли на відпочинок.

На старті другого тайму досвідченим гостям вдалось вийти вперед. Сане класно виконав перспективний штрафний, відправивши м'яч прямо в дев'ятку воріт – 1:2.

Здавалось, що мюнхенці доведуть матч до переможного рахунку. Але інакше гадали господарі. На 90+5 хвилині захисник ван дер Берг віддав передачу у штрафний Баварії, де на неї відгукнувся Валь та головою відправив м'яч у сітку володінь гостей – Ноєр лише поглядом провів м'яч, 2:2.

У додаткові тайми команди теж не змогли визначити переможця. Тож доля путівки в 1/8 фіналу Кубка Німеччини вирішилась у серії післяматчевих пенальті. У ній Хольштайн показав справжній клас, реалізувавши 6 з 6 ударів. А от мюнхенці одного разу таки схибили. Кіль не зумів переграти голкіпера, який у бездоганному стрибку вийшов переможцем у цій дуелі – несподівана перемога Хольштайна.

До слова. Баварія вперше за 17 років вилетіла з Кубка Німеччини від команди з Другої ліги. Попереднього разу клубу з другої Бундесліги вдавалося зупинити "мюнхенську машину" лише Алеманії на стадії 1/4 фіналу.

Хольштайн – Баварія відеоогляд