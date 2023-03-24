Звездная замена под ЛЧ: Бавария сенсационно уволила Нагельсманна и сразу назвала нового тренера

Мюнхенцы решили, что игра, которую им ставит Юлиан, не принесет результата в конце сезона. Взамен молодому специалисту чемпионы Германии пригласили Томаса Тухеля.

Неожиданный шаг от Баварии

Клубный футбол ушел на перерыв из-за матчей для сборных. Впрочем, во время паузы команды готовятся к финишному отрезку сезона, поэтому жизнь там продолжает кипеть.

По теме Месси и Мбаппе покидают ЛЧ: Бавария повторно переиграла ПСЖ и вышла в 1/4 финала – видеообзор

Новинку для своих фанатов подготовила мюнхенская Бавария. Клуб неожиданно объявил о расставании с наставником Юлианом Нагельсманном. Решение принято членами правления клуба во главе с гендиректором Оливером Каном.

Когда мы подписали Юлиана Нагельсманна, мы были убеждены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было целью всех нас до конца. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но теперь мы пришли к выводу, что качество нашей команды, несмотря на титул Бундеслиги в прошлом году, не выходит на первый план. После ЧМ-2022 мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания в результатах подвергают сомнению наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Поэтому мы действовали сейчас. Лично и от имени клуба я хотел бы поблагодарить Юлиану и его тренерскую команду и пожелать всем удачи в будущем,

– заявил Кан.

Новый тренер Баварии

Мюнхенцы сразу же объявили имя нового наставника. Им стал бывший тренер Боруссии Дортмунд, ПСЖ и Челси Томас Тухель. Контракт со специалистом, который в сентябре прошлого года был уволен из лондонского клуба, будет действовать до 2025 года.

Напомним, что Томас дважды выходил в финал Лиги чемпионов подряд с разными командами. В 2020 году его ПСЖ уступил в решающем матче как раз Баварии. Впрочем, в следующем году он смог принести трофей Челси.

Читайте также В футболе изменили правила пробития пенальти: теперь вратарям будет гораздо сложнее

Нагельсманн в Мюнхене

Что касается Нагельсманна, то 35-летний специалист присоединился к Баварии в 2021 году после успешной карьеры в Лейпциге. За это время он успел совершить мюнхенцев чемпионами и дважды взять Суперкубок страны.

В настоящее время Бавария идет второй в чемпионате Германии, отставая от дортмундской Боруссии на один балл. Также мюнхенцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В четвертьфинале команду уже Томаса Тухеля ждет бой с Манчестер Сити.