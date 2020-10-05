Мюнхенська "Баварія" вирішила хлопнути дверима в останні години трансферного вікна в Німеччині. Чинний переможець Ліги чемпіонів оформив декілька зіркових підсилень.

"Баварія" оголосила про підписання контракту з Еріком Максімом Шупо-Мотінгом. Про це інформує сайт чемпіонів Німеччини.

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Шупо-Мотінг, який минулий сезон провів у французькому ПСЖ, приєднався до "Баварії" як вільний агент.

Мюнхенський клуб підписав з камерунським футболістом угоду на сезон 2020/2021.

Шупо-Мотінг виступав у Німеччині за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц" та "Шальке".

Коста повертається у Мюнхен

"Баварія" також оголосила про повернення бразильського футболіста Дугласа Кости. Ексгравець "Шахтаря" виступав за "Баварією" з 2015 до 2017 року.

Мюнхенський клуб повідомив, що орендував Дугласа Косту в італійського "Ювентуса" на сезон 2020/2021.

Зазначимо, що "Ювентус" стане суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Невдовзі "Баварія" повинна оголосити про підписання контракту з гравцем "Марселя" Буна Сарром. Футболіст уже в Мюнхені.

Bouna Sarr in Munich for his medical [ @Sky_Torben]pic.twitter.com/fd7uB1gjw2 — Quintuple Winners (@iMiaSanMia) October 5, 2020

У неділю, 4-го жовтня, "Баварія" придбала іспанця Марка Року. 23-річний футболіст перейшов у "Баварію" з іспанського "Еспаньйола" за 9 мільйонів євро.