Бавария украла лидера у своего главного конкурента в Бундеслиге
Источник:пресс-служба Баварии
Мюнхенская Бавария продолжает "грабить" РБ Лейпциг. Чемпионы Германии оформили уже второй трансфер футболиста "быков".
Бавария забрала второго игрока "быков"
Бавария объявила о покупке полузащитника сборной Австрии Марселя Забитцера. "Красные" сообщили, что заключили контракт с Забитцером до 2025 года.
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В новом клубе 27-летний полузащитник будет выступать под 18 номером.
По данным статистического портала Transfermarkt, Бавария заплатила Лейпцигу за Марселя 15 миллионов евро. Причем портал оценивает австрийца в 42 миллиона евро.
Баварии удалось снизить цену на Забитцера, ведь у него заканчивался контракт с Лейпцигом.
Бавария грабит "быков"
Еще зимой 2021 года мюнхенский клуб объявил о том, что выкупит контракт защитника Дайо Упамекано. 22-летний француз перебрался из Лейпцига в Баварию за 42,50 миллиона евро.
Но и на этом Бавария не остановилась. Сильнейший клуб Германии в конце сезона потерял главного тренера. Ханси Флик попросил руководство клуба отпустить его. В итоге Флик возглавил сборную Германии.
Зато Бавария решила пригласить Юлиана Нагельсманна, который возглавлял Лейпциг. По информации СМИ, мюнхенцы заплатили "быкам" за тренера 25 миллионов евро.
Нагельсманн стал самым дорогим тренером в истории.