Мюнхенська Баварія та мексиканський УАНЛ Тігрес у четвер, 11 лютого, визначать переможця клубного чемпіонату світу-2020. Що прогнозують букмекери – читайте далі у матеріалі.

Баварія вдруге у своїй історії зіграє у фіналі клубного чемпіонату світу. Мюнхенці у 2013 році здобули перемогу в турнірі. Натомість УАНЛ Тігрес став першим клубом з Північної Америки, який пробився до фінального матчу.

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Шлях Баварії до фіналу був досить короткий. Мюнхенська команда тільки 6-го лютого прибула в Доху, а вже 8-го лютого перемогла єгипетський Аль-Ахлі.

Шлях УАНЛ Тігрес був трішки довшим, адже розпочався з чвертьфіналу. Спершу мексиканці пройшли південнокорейський клуб Ульсан Хюндай. У півфіналі мексиканці вибили бразильський Палмейрас.

Баварія – УАНЛ Тігрес: прогноз Favbet

Очевидним фаворитом фінального матчу є Баварія. Перемогу мюнхенців в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,23. Якщо УАНЛ Тгірес доб'ється звитяги в основний час – коефіцієнт 12. Також можна зробити ставку, що 90 хвилин гри завершаться нічиєю – коефіцієнт 12.

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Коефіцієнт на те, що Баварія стане клубним чемпіоном світу – 1,14. Для мюнхенців це може бути вже 6-й трофей під орудою Хансі Фліка. У перемогу УАНЛ Тігрес букмекери не вірять. Їх перемогу в турнірі оцінюють коефіцієнтом 6,30.

Вболівальники можуть зробити ставку на кількість голів у матчі. За дві гри на чемпіонаті світу УАНЛ Тігрес забив три голи. Водночас Баварія відзначилася двома м'ячами тільки в одному поєдинку.

Коефіцієнт на те, що в матчі буде тотал голів більше 3.5 – 2,29. Також можна зробити ставку, що в матчі буде тотал менше 2.5. На цей підсумок гри коефіцієнт 2,53.

Фінальний матч клубного чемпіонату світу-2020 Баварія – УАНЛ Тігрес відбудеться у четвер, 11 лютого. Початок о 20:00.



Клубний чемпіонат світу / Інфографіка Спорт 24