В рамках 21-го тура Бундеслиги Бавария сенсационно сыграла дома вничью 3:3 с одним из аутсайдеров чемпионата Арминией.

Бавария – Арминия 3:3

Голы: Левандовски, 48, Толиссо, 57, Дэвис, 69 – Влап, 9, Пипер, 37, Гебауэр, 49

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Заснеженное поле не способствовало мюнхенцам и уже на 10-й минуте они пропустили – отличился дебютант гостей Мишел Влап. Неожиданный гол не заставил подопечных Ганса Флика проснуться и на 37-й они пропустили еще один – на этот раз Влап записал в свой актив ассист, а Пипер забил.

В начале второго тайма отставание уменьшил Левандовски, но через минуту еще один дебютный гол положил Гебауэр – 1:3. После этого хозяева собрались и на 58-й Толиссо головой замкнул навес Сане в штрафную. Чуть позже, на 70-й счет сравнял Дэвис. Мюнхенцы и дальше продолжали давить на соперника, но больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 3: 3.

Таким образом, Бавария не смогла оторваться от РБ Лейпцига, но все равно уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы. Арминия расположилась на 16-м месте первенства.

Бавария – Арминия видеообзор