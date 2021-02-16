У рамках 21-го туру Бундесліги Баварія сенсаційно зіграла вдома внічию 3:3 з одним із аутсайдерів чемпіонату Армінією.

Баварія – Армінія 3:3

Голи: Левандовскі, 48, Толіссо, 57, Девіс, 69 – Влап, 9, Піпер, 37, Гебауер, 49

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Засніжене поле не сприяло мюнхенцям і вже на 10-й хвилині вони пропустили – відзначився дебютант гостей Мішел Влап. Неочікуваний гол не змусив підопічних Ганса Фліка прокинутись і на 37-й вони пропустили ще один – цього разу Влап записав до свого активу асист, а Піпер забив.

На початку другого тайму відставання зменшив Лєвандовскі, але за хвилину ще один дебютний гол поклав Гебауер – 1:3. Після цього господарі нарешті зібрались і на 58-й Толіссо головою замкнув навіс Сане у штрафний майданчик. Трохи згодом, на 70-й, рахунок зрівняв Девіс. Мюнхенці й далі продовжували тиснути на суперника, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 3:3.

Таким чином, Баварія не змогла відірватись від РБ Лейпцига, але все одно впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці. Армінія розташувалась на 16-му місці першості.

Баварія – Армінія відеоогляд