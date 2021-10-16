Лацио – Интер 3:1

Голы: Иммобиле, 64 (п), Андерсон, 81, Милинкович-Савич, 90+1 – Перишич, 12 (п)

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Быстрый гол Интера

Обе команды активно начали игру, демонстрируя интенсивный футбол. Лацио и Интер решили играть без центра поля, поэтому быстро обостряли игру.

Первым не устоял Лацио: Хюсай на 11 минуте в штрафной сбил Бареллу – пенальти. Удар с отметки на 12-й минуте четко исполнил Перишич и вывел Интер вперед.

Видео гола Перишича

После пропущенного гола Лацио взял мяч под контроль и играл более активно, чем Интер.

Первая серьезная атака от "орлов" прошла на 24 минуте. Андерсон прострелил в штрафную на Башича. Хорват пробил в одно касание, однако Ханданович спас Интер.

На 41 минуте Башич во второй раз проверил внимание Хандановича. На этот раз Тома мощно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер миланцев ликвидировал угрозу.

Сравнивать счет мог и Педро. Испанец остро пробил издали на 43 минуте, однако из-за рикошета мяч пролетел мимо ворот Хандановича. Команды ушли отдыхать с преимуществом "черно-синих".

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Скандальная победа "орлов"

После перерыва Лацио получил стопроцентную возможность сравнять счет. После подачи углового мяч попал в руку Бастони в штрафной Интера – пенальти.

Иммобиле уверенно реализовал удар с отметки и забил свой 7 гол в действующем сезоне Серии А.

В середине второго тайма команды словно поменялись ролями. Хозяева поля сели в оборону и выжидали контратаку. Зато Интер начал играть в позиционный футбол.

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На 81 минуте эмоции на поле вспыхнули. Лацио отличился вторым голом, однако несколько скандальным. Гол "орлов" начался с того, что в центре поля столкнулись Лейва и Димарко.

Интер продолжил свою атаку, которая завершилась неудачным ударом Мартинеса. Сразу после этого Лацио перешел в контрнаступление. Ханданович сумел отразить мяч после удара Иммобиле. Но Андерсон добил мяч в пустые ворота.

На поле произошла стычка: футболисты Интера апеллировали к сопернику и рефери, мол, "орлы" должны были остановить игру после падения Димарко. Но арбитр, как и весь Рим в этот вечер – был неумолим. Гол засчитан!

Конец матча оказался чрезвычайно нервным и богатым на фолы. И Лацио снял все вопросы о победителе в компенсированное время. Сергей Милинкович-Савич отличился голом после навеса со штрафного и принес "орлам" важные три очка.

После ничьей Интер имеет 17 очков и удерживает третье место в турнирной таблице. Лацио теперь имеет 14 очков – пятая ступень.