Победный гол украинца

27-летний Иван Петряк вышел в стартовом составе Фехервара. Левый вингер забил победный гол команды.

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Уже на 55-й минуте украинский футболист удвоил преимущество хозяев – 2:0. Однако через пять минут гости сократили преимущество соперника до минимума. Но на большее их не хватило. В итоге – 2:1 победа Фехервара.

Петряк провел на поле 70 минут и пошел отдыхать на скамейку запасных. Украинец принес важную победу команде. Другой украинец в составе хозяев Евгений Макаренко провел на поле весь поединок, получив предупреждение.

Для Петряка этот гол стал вторым в сезоне 2021/2022. За 9 поединков во всех турнирах Иван отличился еще и одним ассистом.

После 9 туров Фехервар с 14 очками идет на 4 месте.