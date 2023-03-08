ПСЖ на грани вылета из ЛЧ: дикая ошибка чемпиона Европы привела к голу Баварии - видео

Бавария выжидала в первом тайме, а после перерыва смогла провести результативную атаку. Помог ей в этом Марко Верратте, потерявший мяч в своей площадке.

Бавария и ПСЖ играют ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. В середине февраля мюнхенцы одержали минимальную выездную победу. пишет 24 канал.

Следите с нами Бавария – ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый тайм прошел при равной игре, а во втором Бавария отодвинула мяч от своих ворот. Это позволило подопечным Нагельсманна создать несколько моментов у ворот Доннаруммы и в конце концов забить.

Грубую ошибку в своей площадке допустил Верратти, подаривший мяч Леону Горецку. Немец находился перед воротами ПСЖ, но вместо удара отпасовал на свободного Чупо-Мотинга. Камерунец в упор расстрелял пустое произведение ворот соперника.

Видео гола Чупо-Мотинга: