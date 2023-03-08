Баварія та ПСЖ грають матч-відповідь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У середині лютого мюнхенці здобули виїзну мінімальну перемогу, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший тайм пройшов за рівної гри, а у другому Баварія відсунула м'яч від своїх воріт. Це дозволило підопічним Нагельсманна створити кілька моментів біля воріт Доннарумми і врешті решт забити.

Грубу помилку у своєму майданчику допустив Верратті, який подарував м'яч Леону Горецка. Німець находився перед воротами ПСЖ, але замість удару відпасував на вільного Чупо-Мотінга. Камерунець впритул розстріляв порожній ствір воріт суперника.

Відео голу Чупо-Мотінга: