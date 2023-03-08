Бавария и ПСЖ по подбору игроков вполне могли претендовать на участие в финале Лиги чемпионов в этом сезоне. Но жребий свел их уже в 1/8 финала. Так что дальше борьбу за трофей поведет только одна команда.

Достойно внимания Месси и Мбаппе в шаге от провала в ЛЧ: Бавария может снова похоронить надежды ПСЖ на трофей

Первый матч между этими командами прошел 14 февраля в Париже. И там минимальную победу одержали гости. При этом единственный гол в матче забил воспитанник парижан Коман.

Теперь 8 марта Бавария и ПСЖ сыграют в Мюнхене на "Альянс Арене". В 2021 году парижане уже здесь побеждали в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:3 (после этого проиграли дома 0:1, но прошли дальше).

Матч Бавария – ПСЖ начнется в 22.00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бавария – ПСЖ. Она будет доступна в этой новости.