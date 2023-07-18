Бавария приобрела корейца за 50 миллионов евро: кто он такой и чем известен

Ким Мин Дже через год закрепился в основе Наполи и помог клубу выиграть Скудетто. Теперь центрбек готов помогать флагману немецкого футбола.

В прошлом году Бавария выиграла чемпионство в Боруссии Дортмунд. Впрочем, команда Тухеля вылетела из Лиги чемпионов в 1/4 финала, поэтому этим летом намерена усилить состав.

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Немецкий тренер серьезно взялся за перемены в обороне. Бавария продала Люку Эрнандесу в ПСЖ и отпустила Дэйли Блинда. Им взамен был подписан только Рафаэль Герейру свободным агентом.

Впрочем, мюнхенцы наконец-то объявили о первом громком трансфере этим летом. Новый футболист Баварии стал корейский игрок Ким Мин Дже.



Ким Мин Дже стал игроком Баварии / instagram.com/fcbayern

Центральный защитник перебрался из Наполи, его переход оценивается в 50 миллионов евро. 26-летний игрок поставил подпись под контрактом до 2028 года и выбрал футболку под номером 3.

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Чем известен Ким Мин Дже