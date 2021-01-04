В поединке 14 тура Бундеслиги Бавария на "Альянц-Арене" разгромила Майнц, проигрывая после первого тайма 0:2.

Бавария – Майнц 5:2

Голы: Киммих, 50, Сане, 55, Зюле, 70, Левандовски, 76, 83 (пен.) – Буркардт, 32, Хак, 44

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На 32-й минуте счет открыл Буркардт, а перед самым свистком на перерыв преимущество гостей увеличил Хак.

В начале второго тайма разрыв в счете сократил Киммих, а через несколько минут равновесие восстановил Сане. На 70-й минуте Баварию вывел вперед Зюле, а затем четвертый гол с пенальти забил Левандовски. Он же на 83-й минуте установил окончательный счет.

Благодаря победе Бавария с 33 очками вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Бавария – Майнц видеообзор