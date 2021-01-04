У поєдинку 14 туру Бундесліги Баварія на "Альянц-Арені" розгромила Майнц, програючи після першого тайму 0:2.

Баварія – Майнц 5:2

Голи: Кімміх, 50, Сане, 55, Зюле, 70, Левандовскі, 76, 83 (пен.) – Буркардт, 32, Хак, 44

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На 32-й хвилині рахунок відкрив Буркардт, а перед самим свистком на перерву перевагу гостів збільшив Хак.

На початку другого тайму розрив в рахунку скоротив Кімміх, а через кілька хвилин рівновагу відновив Сане. На 70-й хвилині Баварію вивів вперед Зюле, а потім четвертий гол з пенальті забив Левандовські. Він же на 83-й хвилині встановив остаточний рахунок.

Завдяки перемозі Баварія з 33 очками повернулася на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Баварія – Майнц відеоогляд