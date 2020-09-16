Полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман был отстранен от тренировки главной команды. Игрока отправили на карантин.

Причиной такого решения стало то, что Коман контактировал с инфицированным коронавирусной болезнью, сообщили в "Баварии".

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Поэтому, придерживаясь предписаний института Роберта Коха, футболиста отправили на карантин. При этом что игрок сдал тест на коронавирус, который не выявил у него опасной инфекции.

Поэтому Коману придется поддерживать форму дома. Он будет делать это с помощью кибер-тренировок.

Таким образом Коман точно пропустит стартовый тур немецкой Бундеслиги, где "Бавария" сыграет дома против "Шальке". Их матч запланирован на пятницу, 18 сентября.

Напомним, именно Коман забил единственный гол в финале Лиги чемпионов, который принес победу "Баварии" над ПСЖ.

Видео гола Кингсли Комана в финале Лиги чемпионов