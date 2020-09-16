"Бавария" отстранила от тренировок героя финала Лиги чемпионов Кингсли Комана
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман был отстранен от тренировки главной команды. Игрока отправили на карантин.
Причиной такого решения стало то, что Коман контактировал с инфицированным коронавирусной болезнью, сообщили в "Баварии".
Примечательно Сборная Украины сыграет три матча подряд с чемпионами мира за одну неделю
Поэтому, придерживаясь предписаний института Роберта Коха, футболиста отправили на карантин. При этом что игрок сдал тест на коронавирус, который не выявил у него опасной инфекции.
Поэтому Коману придется поддерживать форму дома. Он будет делать это с помощью кибер-тренировок.
Таким образом Коман точно пропустит стартовый тур немецкой Бундеслиги, где "Бавария" сыграет дома против "Шальке". Их матч запланирован на пятницу, 18 сентября.
Напомним, именно Коман забил единственный гол в финале Лиги чемпионов, который принес победу "Баварии" над ПСЖ.
Видео гола Кингсли Комана в финале Лиги чемпионов