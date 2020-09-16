"Баварія" відсторонила від тренувань героя фіналу Ліги чемпіонів Кінгслі Комана
Півзахисник мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман був відсторонений від тренування головної команди. Гравця відправили на карантин.
Причиною такого рішення стало те, що Коман контактував з інфікованим на коронавірус, повідомили у "Баварії".
Варте уваги Збірна України зіграє три матчі поспіль з чемпіонами світу за один тиждень
Відтак, дотримуючись приписів інституту Роберта Коха, футболіста відправили на карантин. При цьому що гравець здав тест на коронавірус, який не виявив в нього небезпечної інфекції.
Тож Коману доведеться підтримувати форму вдома. Робитиме він за це допомогою кібер-тренувань.
Таким чином Коман точно пропустить стартовий тур німецької Бундесліги, де "Баварія" зіграє вдома проти "Шальке". Їх матч запланований на п'ятницю, 18 вересня.
Нагадаємо, саме Коман забив єдиний гол у фіналі Ліги чемпіонів, який приніс перемогу "Баварії" над ПСЖ.
Відео голу Кінгслі Комана у фіналі Ліги чемпіонів