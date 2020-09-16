Півзахисник мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман був відсторонений від тренування головної команди. Гравця відправили на карантин.

Причиною такого рішення стало те, що Коман контактував з інфікованим на коронавірус, повідомили у "Баварії".

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Відтак, дотримуючись приписів інституту Роберта Коха, футболіста відправили на карантин. При цьому що гравець здав тест на коронавірус, який не виявив в нього небезпечної інфекції.

Тож Коману доведеться підтримувати форму вдома. Робитиме він за це допомогою кібер-тренувань.

Таким чином Коман точно пропустить стартовий тур німецької Бундесліги, де "Баварія" зіграє вдома проти "Шальке". Їх матч запланований на п'ятницю, 18 вересня.

Нагадаємо, саме Коман забив єдиний гол у фіналі Ліги чемпіонів, який приніс перемогу "Баварії" над ПСЖ.

Відео голу Кінгслі Комана у фіналі Ліги чемпіонів