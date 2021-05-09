Бавария – Боруссия М 6:0

Голы: Левандовски, 2, 34, 66, Мюллер, 23, Коман, 44, Сане, 86

Удаление: Ньянзу, 75 (Бавария)

Это стоит прочитать Челси вырвал победу у Мансити и отложил чемпионство Зинченко: видео

Уже с первых минут матча футболисты Баварии побежали оформлять досрочное чемпионство в Бундеслиге. Мяч после передачи Алабы пролетел всех игроков в штрафной гостей и оказался в ногах Левандовского. Польский форвард спокойно обработал пас и ударом в дальний угол размочил нули на табло – 1:0. Этот гол начал погром Боруссии.

Коман проверил на прочность стойку ворот. На 23-й минуте Мюллер удвоил преимущество – 2:0. Уже через 10 минут Левандовский оформил дубль. Роберт классным ударом ножницами в падении прошил сетку ворот – 3:0.

Еще до перерыва хозяева забили в четвертый раз. Вновь в центре внимания оказался лидер атаки Левандовский. Он вывел команду в стремительную контратаку, не стал сам эгоистично бить, а отдал передачу на свободного Комана, который довел счет первой 45-минутки до разгромного 4:0.

Продолжение разгрома

После перерыва один из игроков Боруссии сыграл рукой в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел Левандовский, посмотрел в небо и уверенно развел мяч и голкипера в разные углы – 5:0.

Удаление! В середине второго тайма защитник хозяев Ньянзу неудачно сыграл на опережение и сфолил на сопернике. Судья после просмотра видеоповтора оставил Баварию в меньшинстве.

За четыре минуты до завершения основного времени матча Бавария забила шестой гол. Коман отдал передачу в штрафную на Сане, который легко пробил мимо вратаря – 6:0.

Бавария в девятый раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. Всего для нее это уже 31-й титул чемпионата Германии. В активе 74 очка за 2 тура до завершения сезона. Их соперник Боруссия Менхенгладбах с 46 пунктами идет 7-й.

Бавария – Боруссия Менхенгладбах видеообзор