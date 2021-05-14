Лідер залишиться у Мюнхені

У мюнхенському клубі спростували усі чутки щодо трансферу Роберта Левандовського в іншу команду. Голова правління Баварії Карл-Хайн Румменігге розвіяв усі сумніви німецьких вболівальників.

Варте уваги Хет-трик Левандовського приніс Баварії чемпіонство у Бундеслізі: відео

Звичайно, що Роберт залишиться. Хто продасть гравця, який забиває 60 голів за рік? Його агенти не просили трансферу нападника,

– заявив Румменігге.

Мюнхенці достроково оформили чемпіонство. Баварії з 74 очками одноосібно лідирує у таблиці за два тури до завершення сезону. В останньому поєдинку Бундесліги проти Боруссії Менхенгладбах Левандовський відзначився хет-триком та зробив великий вклад у розгром суперника (6:0).