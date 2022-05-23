Баварія не хоче відпускати лідера

Спершу ЗМІ гуділи потенційним переходом Кілліана Мбаппе у Реал, але француз підписав новий контаракт із ПСЖ. Тепер є нова ціль обговорень – Роберт Левандовський, пише 24 канал.

Дивіться також Баварія у феєричному стилі достроково оформила титул чемпіона Німеччини

Нападник виграв із Баварією усе, що тільки міг. Тепер поляк хоче змінити мюнхенську команду на клуб мрії. Про це в інтерв'ю виданню Bild заявляв агент футболіста Піні Захаві.

Навіть у 33 роки Левандовський хоче продовжувати грати на високому рівні. Але на заваді трансферу може стати нинішній клуб форварда.

Футбольний трикутник

У Роберта є дійсна угода з чемпіоном Німеччини, яка розрахована до кінця червня 2023 року. Президент Баварії Герберт Хайнер розхвалив нападника, який забив більше голів, ніж провів матчів, запевнивши, що Левандовський повністю відпрацює свій контракт до кінця. Тому прихильникам команди не слід хапатись за голову.

Барселона, яка серйозно зацікавлена у трансфері поляка, вже навіть зробила першу офіційну пропозицію щодо переходу Левандовського. Каталонці запропонували за форварда 32 мільйони євро. Однак для Баварії це замала сума для трансферу свого лідера.

Каталонський клуб хоче укласти контракт із Робертом на три роки.

Деталі. За даними Transfermarkt, вартість Левандовського складає 50 мільйонів євро.

Без поваги до забивного форварда

У коментарі агент футболіста тонко натякнув на те, що деякі люди у Баварії ставляться до поляка без поваги. Ймовірно, що мова йшла про Олівера Кана та Хасана Саліхаміджича.

До слова, останній в одному з інтерв'ю заявляв, що клуб має намір зберегти Роберта на вістрі своєї атаки. У Баварії поважаються одного з найкращих футболістів світу, тому не планують прощатись із Левандовським раніше, ніж спливає його угода.

Саліхаміджич запевняв, що не слід хвилюватись щодо можливого відходу лідера команди.

Хтось у цій історії каже неправду

Ще наприкінці 2021 року Баварія була готова проміняти Левандовського на зіркового форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда. Такий варіант розглядали через те, що ситуація з продовження контракту з Робертом не мала успішного закінчення.

Хоча за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Баварія навіть не контактувала з польським футболістом щодо нової угоди.

Наразі навіть складно уявити, як буде Левандовський буде виступати далі у футболці Баварії після цієї усієї епопеї.

Головне про кар'єру Роберта Левандовського

До 2010 року Левандовський виступав виключно у межах рідної Польщі. Влітку того ж року змінив Лех на дортмундську Боруссію.

У 2014-му у статусі вільного агента змінив один німецький клуб на інший – з Боруссії перейшов у Баварію.

У складі мюнхенців став не лише стабільним гравцем основи, а й справжнім лідером команди та світовою зіркою футболу.

У сезоні-2021/2022 відіграв 46 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив нереальну кількість голів – 50 м'ячів. Також відзначився 7 асистами.

Повний текст публікації

Ситуація довкола Левандовського остаточно переросла у скандал. Ось що його агент Піні Захаві сказав в інтерв'ю Bild.

Для Левандовського Баварія – це історія. Він вирішив здійснити мрію та приєднатися до клубу, про який мріяв.

Левандовського не турбують гроші. Він не відчував поваги з боку відповідальних людей. Ймовірно, йдеться про Кана та Саліхаміджича.

Баварія втратила не Левандовського, а Роберта як людину. Левандовський знав, що Баварія хоче замінити його Голандом. Трансфер був узгоджений на 50%.

Баварія не робила Левандовському пропозицію продовжити контракт, як це заявив Саліхаміджич. У клубі вагалися, чи продовжувати контракт і готові були продати Левандовського за 120 мільйонів євро.

Складно уявити, як Левандовський продовжить виступати за Баварію...