Бавария может отказаться платить зарплату невакцинированным игрокам, попавшим на карантин

Немецкая Бавария переживает кризис из-за потери игроков, вынужденных отправиться на карантин. Практически все они невакцинированные. Так что руководство клуба рассматривает вариант, по которому не будет им платить зарплату.

Карантин в Баварии

Не все футболисты Баварии привились от коронавируса. Наиболее известный среди них Йозуа Киммих, который заявил, что пока не будет вакцинироваться (хотя активно поддерживал борьбу с коронавирусом). Следовательно, он был вынужден каждых три дня сдавать ПЦР-тест.

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Но и это не уберегло его, когда положительный тест на коронавирус обнаружили у защитника Никласа Зюле. Случилось это, когда он прибыл в расположение сборной Германии. Затем его отправили на самоизоляцию. А вместе с ним еще несколько игроков Баварии – Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха и Джамала Мусиалу. Все они были как контактные лица и не играли в матчах за Баварию. Параллельно у сборной Хорватии положительный тес на коронавирус оказался у еще одного игрока мюнхенского клуба Йосипа Станишича.

В пятницу, 19 ноября, Бавария сыграла матч чемпионата Германии, где неожиданно уступила Аугсбургу на выезде. Зюле, Станишич и Киммих этот матч пропускали из-за карантина. Гнабри сыграл с первых минут, а Мусиала вышел на смену.

Но после этого матча количество игроков, отправившихся на карантин, в Баварии значительно возросло – до семи человек. Это все те же Зюле, Станишич и Киммих, а также Гнабри и Мусиала, к которым добавились Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Эти игроки не отправились в Киев на матч Лиги чемпионов против Динамо, который пройдет во вторник, 22 ноября.

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Игроки без зарплаты

Такая ситуация в клубе разгневала руководство. Там всерьез рассматривают вариант, что невакцинированным игрокам не будут платить зарплату, пока они находятся на карантине.

С 1 ноября в Германии вступил в силу закон,во время карантина.

По данным журналистов, этот вопрос уже обсудили с футболистами. И они остались очень недовольны такой перспективой. К примеру, Киммих из-за этого потеряет 768 тысяч евро (его годовая зарплата составляет 20 миллионов евро).