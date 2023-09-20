Бавария – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бавария и Манчестер Юнайтед сыграют в первом туре Лиги чемпионов в среду, 20 сентября. Онлайн-трансляция матча Бавария – МЮ доступна на сайте 24 Канала.

Для Баварии и Манчестер Юнайтед это будет 12-й матч в рамках Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" выиграли всего два из них, один из этих матчей – в финале Лиги чемпионов 1999 года.

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Команды к этому матчу подходят в разных состояниях. Бавария выиграла три из четырех матчей в чемпионате Германии, и только в последнем туре сыграла вничью. Манчестер Юнайтед проиграл три из пяти матчей в АПЛ. Кроме того, команда недосчиталась нескольких футболистов из-за дисквалификации и травм.

Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3

Матч Бавария – Манчестер Юнайтед начнется в 22:00

Гол: Зане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5

Стартовые составы:

Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким, Киммих, Грабри, Горетцка, Кейн, Зане, Дэвис, Лаймер, Мусиала

Манчестер Юнайтед: Онана, Линдельоф, Мартинес, Бруну Фернандеш, Решфорд, Хойлунд, Эриксен, Регилон, Казэмиро, Далот, Пеллистри

Текстовая онлайн-трансляция матча Бавария – Манчестер Юнайтед