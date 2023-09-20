Бавария дважды забивает в ворота МЮ за 4 минуты: Онана дальше играет в пользу соперника – видео
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов Бавария принимает Манчестер Юнайтед. Мюнхенцы открывают счет в матче.
МЮ первым мог размочить нули на табло. Если бы Эриксен сумел переиграть голкипера Баварии. Зато действовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе", пишет 24 Канал.
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Шокирующие четыре минуты для МЮ
На 28-й минуте именно обыгрался в стеночку с Кейном и пробил мимо Онана, который снова отличается курьезной игрой. Похоже, что болельщики "красных дьяволов" скоро потребуют у руководства посадить Андре на скамью запасных.
Баварии понадобилось всего четыре минуты, чтобы удвоить свое преимущество в счете. Мусиала классно протянул мяч в штрафную соперника, обыграл опекуна и отдал под удар Гнабри, который первый раз пробил в раму ворот МЮ и сразу забил.
Онана ничего не оставалось, как словесно выплеснуть свой гнев на снаружи. Два пропущенных гола за четыре минуты. Что может быть ужаснее для голкипера такового мирового уровня.
Бавария ведет в счете 2:0.
Видео первого гола Баварии в ворота МЮ
Видео гола Гнабри