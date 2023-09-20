МЮ першим міг розмочити нулі на табло. Якби Еріксен зумів переграти голкіпера Баварії. Натомість подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі", пише 24 Канал.

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Шокуючі чотири хвилини для МЮ

На 28-й хвилині Саме обігрався у стіночку із Кейном та пробив повз Онану, який знову відзначається курйозною грою. Схоже, що уболівальники "червоних дияволів" скоро будуть вимагати у керівництва посадити Андре на лаву запасних.

Баварії знадобилось лише чотири хвилини, аби подвоїти свою перевагу у рахунку. Мусіала класно протягнув м'яч до штрафного суперника, обіграв опікуна та віддав під удар Гнабрі, який перший раз пробив у рамку воріт МЮ та одразу забив.

Онана нічого не залишалось, як словесно виплеснути свій гнів на зовні. Два пропущені голи за чотири хвилини. Що може бути гірше для голкіпера такого світового рівня.

Баварія веде у рахунку 2:0.

Відео першого голу Баварії у ворота МЮ

Відео голу Гнабрі