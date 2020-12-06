У суботу, 5 грудня, аварія зіграла складний поєдинок з Лейпцигом у рамках 10-го туру чемпіонату Німеччини. Команди зіграли у результативну нічию.

Баварія – Лейпциг 3:3

Голи: Мусіала, 30, Мюллер, 34, 75 – Нкунку, 19, Клюйверт, 36, Форсберг, 48

Гольовий тайм

Команди активно розпочали поєдинок, вже на 5-й хвилині Забітцер встиг на добивання, але м'яч після удару з середньої відстані Баварію виручила поперечина, пише 24 канал.

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За декілька хвилин Коман отримав чудову нагоду забити. Він відгукнувся на простріл з флангу, але його удар виявився не надто влучним і м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 19-й хвилині активність команд нарешті була винагороджена. Нкунку відгукнувся на дотепну передачу, опинившись віч-на-віч із голкіпером та довів атаку до гола – 1:0.

Перший гол у зустрічі

Мусіала здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив, перегравши воротаря – 1:1.

Гол Мусіала

Вже за 4 хвилини Мюллер вивів господарів вперед. Томас отримав вбивчу передачу, опинився сам на сам із голкіпером і спокійно відправив м'яч у сітку – 2:1.

Баварія вийшла вперед

Щось неймовірне творилось у матчі. Не довго раділи мюнхенці. Хайдара знайшов у штрафному майданчику партнера по команді, яким виявився Клюйверт і той класно закрутив м'яч у кут воріт – 2:2.

Рівний рахунок

Бойова нічия

Не встиг суддя сигналізувати про початок другої частини гри, як гості вийшли вперед. Форсберг вистрибнув найвище на передачу від Анхеліно та головою відправив м'яч у ворота – Нойєр не зумів врятувати власні володіння – 2:3.

Гол Лейпцига

Пас у центрі штрафного майданчика отримав Коман та пробив по воротах – захисник врятував ворота, заблокувавши собою удар.

На 75-й хвилині Баварії вдалось зрівняти рахунок. Коман продемонстрував класну техніку, виконав передачу у штрафний майданчик гостей на яку відгукнувся Мюллер. Томас ефектно відправив м'яч у ворота – 3:3.

Дубль Мюллера

Ще один момент у матчі був у Мусіала, але він не зумів записати у свій актив дубль. Свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 3:3.