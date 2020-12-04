Мюнхенская Бавария и Лейпциг имеют серию из трех подряд ничьих в чемпионате Германии. Команды встретятся 5 декабря в 10 туре Бундеслиги и попытаются прервать или продолжить серию.

Бавария – Лейпциг: прогноз

Бавария лидирует в чемпионате Германии, пишет 24 канал. Действующий чемпион набрал 22 очка за 9 туров. Лейпциг старается не отставать от мюнхенцев. "Быки" набрали 20 очков.

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В течение недели Бавария и Лейпциг сыграли в Лиге чемпионов. Бавария резервным составом вырвала ничью у Атлетико, а "быки" устроили голевую перестрелку с Башакшехиром и одержали победу 4:3.

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Бавария – фаворит матча, ведь играет дома и имеет длинную скамью запасных из качественных футболистов. Победу чемпионов Германии в матче с "быками" оценивают коэффициентом 1,44.

Если же Лейпциг выиграет матч в Мюнхене – коэффициент 7,40. следует отметить, что Бавария не проигрывала Лейпцигу дома. Ничья в матче, которая была зафиксирована между командами трижды подряд в Бундеслиге, оценивается коэффициентом 5,75.

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Бавария, как всегда, чрезвычайно результативна. За 9 матчей "ротен" набили уже 31 гол. Однако мюнхенцы также много пропускают – 13 мячей. Лейпциг – полная противоположность. "Быки" мало забивают, но и немного пропускают. У команды Юлиана Нагельсманна пока лучшая защита – всего пропущено 6 голов.

Следовательно, можно попытаться угадать, чей стиль футбола окажется сильнее – атака Баварии или защита Лейпцига. Например, на то, что в матче будет забито голов меньше 3.0 – коэффициент 2,83.