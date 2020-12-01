Мадридский Атлетико и мюнхенская Бавария не смогли определить сильнейшего в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Во вторник, 1 декабря, команды разошлись миром в Мадриде.

Атлетико – Бавария 1:1

Голы:Феликс, 26 – Мюллер, 86 (п)

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Ход игры

Уже на 7-й минуте дебютанту Баварии в Лиге чемпионов Александру Нюбелю удалось вступать в игру, пишет 24 канал. Корреа с близкого расстояния пробил в руки бывшему голкиперу Шальке.

На 24-й минуте Карраско нанес опасный дальний удар, но пробил мимо ворот Нюбеля. А уже через две минуты "матрасники" открыли счет в игре.

После вбрасывания из-за боковой линии Льоренте получил мяч и прострелил в штрафную на Феликса. Португалец отлично сыграл на опережение и пробил в угол ворот гостей – 1:0.

Чемпионы Германии ответили неплохим соло Мусиалы, однако удар талантливого англичанина оказался неточным. На 38-й минуте Льоренте простил Баварию. Хавбек Атлетико в штрафной мюнхенцев получил мяч, но кивнув защитников, пробил выше ворот.

После перерыва "матрасники" продолжили тратить прекрасные моменты. Феликс из пределов штрафной попал в перекладину мощным ударом. Однако во время атаки игроки мадридского клуба залезли в офсайд, потому гол в любом случае был бы отменен.

Мюнхенцы ответили дальним ударом Чупо-Мотинга в руки облака. На 74-й минуте гости взорвались неожиданным моментом. Гнабри нашел в штрафной Мюллера, которому не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до мяча во время рандеву с облаками.

На 85-й минуте Мюллер заработал для Баварии пенальти и сам его уверенно реализовал – 1:1. В итоге игра завершилась ничьей.

Бавария заранее выиграла свою группу, поэтому для мюнхенцев матч с Атлетико не имел принципиального значения. Мадридцы в последнем туре поборются за выход в плей-офф с австрийским Зальцбургом.

Следует отметить, что Атлетико прервал серию Баварии с 15 подряд выигранных матчей в Лиге чемпионов. К тому Баварии наносил поражения Ливерпуль в рамках 1/8 финала (3:1).

Атлетико – Бавария видеообзор