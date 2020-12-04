Мюнхенська Баварія та Лейпциг мають серію з трьох поспіль нічиїх у чемпіонаті Німеччини. Команди зустрінуться 5 грудня у 10 турі Бундесліги та спробують перервати або ж продовжити серію.

Баварія – Лейпциг: прогноз

Баварія лідирує у чемпіонаті Німеччини, пише 24 канал. Чинний чемпіон набрав 22 очки за 9 турів. Лейпциг намагається не відставати від мюнхенців. "Бики" набрали 20 очок.

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Протягом тижня Баварія та Лейпциг зіграли у Лізі чемпіонів. Баварія резервним складом вирвала нічию в Атлетіко, а "бики" влаштували гольову перестрілку з Башакшехіром та здобули перемогу 4:3.

Прогноз Marathonbet

Баварія – фаворит матчу, адже грає вдома та має довшу лаву запасних з якісних футболістів. Перемогу чемпіонів Німеччині у матчі з "биками" оцінюють коефіцієнтом 1,44.

Якщо ж Лейпциг виграє матч у Мюнхені – коефіцієнт 7,40. Слід зазначити, що Баварія не програвала Лейпцигу вдома. Нічия в матчі, яка була зафіксована між командами тричі поспіль у Бундеслізі, оцінюється коефіцієнтом 5,75.

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Баварія, як завжди, надзвичайно результативна. За 9 матчів "ротен" набили вже 31 гол. Однак мюнхенці також багато пропускають – 13 м'ячів. Лейпциг – повна протилежність. "Бики" мало забивають, але й небагато пропускають. У команди Юліана Нагельсманна поки найкращий захист – усього пропущено 6 голів.

Відтак, можна спробувати вгадати, чий стиль футболу виявиться сильніший – атака Баварії чи захист Лейпцига. Наприклад, на те, що в матчі буде забито голів менше 3.0 – коефіцієнт 2,83.