Бавария – Лейпциг: где смотреть топ-матч Бундеслиги
Мюнхенская Бавария примет Лейпциг в рамках 10 тура немецкой Бундеслиги. Поединок между лидерами чемпионата Германии состоится в субботу, 5-го декабря. Поединок можно посмотреть в Украине.
Где смотреть Бавария-Лейпциг
Матч между Баварией и Лейпцигом состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало игры в 19:30 по киевскому времени, пишет 24 канал.
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Трансляция матча Бавария – Лейпциг в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Перед игрой
Бавария за 9 туров набрала 22 очка и удерживает первое место в чемпионате Германии. Мюнхенцы уже встречались с Боруссией Д и одержали победу.
На пятки Баварии наступает именно Лейпциг. "Быки" набрали 20 очков и удерживают второе место. Победа позволит каждой из команд возглавить турнирную таблицу.
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