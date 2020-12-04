Матч між Баварією та Лейпцигом відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок гри о 19:30 за київським часом, пише 24 канал.

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Трансляція матчу Баварія – Лейпциг в Україні буде доступна на платформі Megogo.

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Перед грою

Баварія за 9 турів набрала 22 очки та утримує перше місце у чемпіонаті Німеччини. Мюнхенці вже зустрічалися з Боруссією Д та здобули перемогу.

На п'яти Баварії наступає саме Лейпциг. "Бики" набрали 20 очок та утримує друге місце. Перемога дозволить кожній з команд очолити турнірну таблицю.