Баварія – Лейпциг: де дивитися топ-матч Бундесліги
Мюнхенська Баварія прийме Лейпциг у рамках 10 туру німецької Бундесліги. Поєдинок між лідерами чемпіонату Німеччини відбудеться у суботу, 5-го грудня. Поєдинок можна переглянути в Україні.
Де дивитися Баварія – Лейпциг
Матч між Баварією та Лейпцигом відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок гри о 19:30 за київським часом, пише 24 канал.
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Трансляція матчу Баварія – Лейпциг в Україні буде доступна на платформі Megogo.
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