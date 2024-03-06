Трибьют Гитлеру и Муссолини: перед матчем ЛЧ фанаты выкрикивали фашистские лозунги – видео

Во вторник, 5 марта, были сыграны первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них Бавария на своем поле принимала Лацио.

Мюнхенцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Это позволило им пробиться в четвертьфинал турнира.

К теме Камбэк Тухеля: Бавария разгромила Лацио благодаря дублю Кейна и вышла в 1/4 финала ЛЧ – видео

Проявление фашизма от фанатов Лацио

Накануне этого матча фанаты римского клуба отличились позорным поступком. Около сотни болельщиков Лацио посетили мюнхенскую таверну Хофбройхаус, где скандировали фашистские выкрики.

Фанаты "орлов" также пели песню: "Дуче, дуче, дуче" в честь лидера фашистского движения в Италии Бенито Муссолини.

Смотрите видео непристойного поведения от фанатов Лацио

Отметим, что выбор места для такого позорного перформанса был совсем неслучаен – это то самое заведение, где Адольф Гитлер в 1920 году дал начало Национал-социалистической немецкой рабочей партии, объявив программу "25 пунктов".

. Дата того события – 24 февраля.

Сообщается, что после этого был арестован по меньшей мере один фанат. 18-летний итальянец демонстрировал так называемое "гитлеровское приветствие", за что получил большой штраф в сумме с четырьмя нулями.