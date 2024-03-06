Мюнхенці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Це дозволило їм пробитися до чвертьфіналу турніру.

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Прояв фашизму від фанатів Лаціо

Напередодні цього матчу фанати римського клубу відзначилися ганебним вчинком. Близько сотні вболівальників Лаціо відвідали мюнхенську таверну Хофбройхаус, де скандували фашистські вигуки.

Фанати "орлів" також співали пісню: "Дуче, дуче, дуче" на честь лідера фашистського руху в Італії Беніто Муссоліні.

Дивіться відео непристойної поведінки від фанатів Лаціо

Зазначимо, що вибір місця для такого ганебного перформансу був зовсім невипадковий – це той самий заклад, де Адольф Гітлер у 1920 році дав початок Націонал-соціалістичний німецькій робітничій партії, оголосивши програму "25 пунктів".

До слова. Дата тієї події – 24 лютого.

Повідомляється, що після цього було заарештовано щонайменше одного фаната. 18-річний італієць демонстрував так зване "гітлерівське вітання", за що отримав великий штраф у сумі з чотирма нулями.