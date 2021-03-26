Шведський нападник Златан Ібрагімович міг опинитись у Баварії. Мюнхенський клуб не зумів задовольнити всі забаганки футболіста щодо його зарплати.

Зірваний трансфер

39-річний Златан Ібрагімович 25 березня вперше вийшов на поле у футболці національної збірної Швеції після майже 5 років. Виявляється, що свого часу лідер німецької Бундесліги хотів поповнити атакувальну лінію забивним форвардом.

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Трансфер зірвався лише через шалені запити футболіста щодо розміру зарплати. Про це розповів президент Баварії Улі Хенесс.

Він великий гравець, але його запити були завищеними. Ми цікавилися одного разу, але не знайшли взаєморозуміння,

– заявив очільник клубу.

Зараз нападник грає за італійський Мілан, у складі якого переживає "другу молодість". У цьому сезоні швед провів за "россонері" 23 поєдинки, у яких наколотив 17 голів та віддав 2 асисти. Наступний матч Мілан проведе 3 квітня проти Сампдорії.