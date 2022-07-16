В Баварии подтвердили договоренность с Барселоной о трансфере Левандовского
Источник:Meczyki
Бавария достигла договоренности с Барселоной о трансфере форварда Роберта Левандовского. Директор немецкого клуба Оливер Кан отметил, что соглашение пока не подписано.
Кан: Мы достигли договоренности с Барселоной
В Баварии поначалу неохотно восприняли желание Левандовского уйти из команды, но Кан объяснил такую позицию тем, что руководство действует в интересах клуба и пытается добиться наибольшей выгоды.
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"Словом "Баста" нужно завершать любую дискуссию. Это то, чего мы хотели сразу. Два месяца назад у нас не было ни предложения по Левандовскому, ни альтернативы. С тех пор ситуация значительно изменилась.
Барселона наконец-то предложила цену, которая сделала продажу Левандовского разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы добились больших успехов на трансферном рынке. В лице Садьо Мане мы приобрели игрока мирового класса. Мы достигли договоренности с Барселоной, но пока только устной. Работа над соглашением продолжается.
Мы всегда держали руль, всегда действовали с позиции силы. В конце концов, мы решили, что лучше дать Роберту разрешение на трансфер. Мы продолжим хорошо жить и с этим", – сказал директор клуба.
Форвард простился с коллегами
- Левандовский прибыл на свою последнюю тренировку в составе немецкой команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, поляк простился с партнерами перед переходом в Барселону.
- Журналист сообщил, что "блауграна" заплатит за нападающего 45 миллионов евро (+5 миллионов бонусами). Контракт будет рассчитан на три года.
- Левандовский находится в Баварии с 2014 года – тогда он присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента. Всего на его счету 344 гола и 72 ассиста в 375 матчах за мюнхенцев.
- Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.