Кан: Мы достигли договоренности с Барселоной

В Баварии поначалу неохотно восприняли желание Левандовского уйти из команды, но Кан объяснил такую ​​позицию тем, что руководство действует в интересах клуба и пытается добиться наибольшей выгоды.

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"Словом "Баста" нужно завершать любую дискуссию. Это то, чего мы хотели сразу. Два месяца назад у нас не было ни предложения по Левандовскому, ни альтернативы. С тех пор ситуация значительно изменилась.

Барселона наконец-то предложила цену, которая сделала продажу Левандовского разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы добились больших успехов на трансферном рынке. В лице Садьо Мане мы приобрели игрока мирового класса. Мы достигли договоренности с Барселоной, но пока только устной. Работа над соглашением продолжается.

Мы всегда держали руль, всегда действовали с позиции силы. В конце концов, мы решили, что лучше дать Роберту разрешение на трансфер. Мы продолжим хорошо жить и с этим", – сказал директор клуба.

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