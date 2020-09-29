Мюнхенская "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд 30 сентября впервые встретятся в сезоне-2020/2021. Гранды немецкого футбола в очередном "Дер-Класикере" разыграют Суперкубок Германии.

Бавария – Боруссия Дортмунд: прогноз

Последняя встреча команд в Суперкубке Германии завершилась победой "шмелей" со счетом 2:0, пишет 24 канал. Очевидно, что "Боруссия" хочет сохранить зу себя трофей, когда ненасытные игроки "Баварии" не против пополнить клубный музей очередным кубком.

В предыдущих матчах оба коллектива потерпели поражение. В чемпионате Германии "Боруссия" проиграла "Аугсбургу", а "Хоффенхайм" нанес разгромное поражение "Баварии".

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"Бавария" и "Боруссия" проведут 127-й очный матч. Преимущество на стороне мюнхенцев – 60 побед против 33 у "шмелей". Еще 33 матча завершились вничью.

Специалисты прогнозируют победу "Баварии" в Суперкубке. Коэффициент, что действующие чемпионы Германии получат трофей – 1,28. Если же кубок над головой поднимут дортмундцы – коэффициент 3,75.

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Эксперты предлагают коэффициент 1,55 на то, что "Бавария" победит "шмелей" в основное время. Коэффициент 5,20, если победа в основное время поединка будет за "Боруссией".

Если же основное время завершится ничьей – коэффициент 5.

Матч "Бавария" – "Боруссия" пройдет 30 сентября в Мюнхене. Начало поединка в 21:30.