Мюнхенська "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд 30-го вересня вперше зустрінуться у сезоні-2020/2021. Гранди німецького футболу у черговому "Дер Класікері" розіграють Суперкубок Німеччини.

Баварія – Боруссія Дортмунд: прогноз

Остання зустріч команд у Суперкубку Німеччини завершилася звитягою "джмелів" з рахунком 2:0, пише 24 канал. Очевидно, що "Боруссія" хоче зберегти у себе трофей, коли ненаситні гравці "Баварію" не проти поповнити клубний музей черговим кубком.

У попередніх матчах обидва колективи зазнали поразок. У чемпіонаті Німеччини "Боруссія" програла "Аугсбургу", а "Хоффенхайм" завдав розгромної поразки "Баварії".

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"Баварія" та "Боруссія" проведуть 127-й очний матч. Перевага на стороні мюнхенців – 60 перемог проти 33 у "джмелів". Ще 33 матчі завершилися нічиєю.

Фахівці прогнозують перемогу "Баварії" у Суперкубку. Коефіцієнт, що чинні чемпіони Німеччини здобудуть трофей – 1,28. Якщо ж кубок над головою піднімуть дортмундці – коефіцієнт 3,75.

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Експерти пропонують коефіцієнт 1,55 на те, що "Баварія" здолає "джмелів" в основний час. Коефіцієнт 5,20, якщо перемога в основний час поєдинку буде за "Боруссією".

Якщо ж основний час завершиться нічиєю – коефіцієнт 5.

Матч "Баварія" – "Боруссія" пройде 30 вересня у Мюнхені. Початок поєдинку о 21:30.