Мюнхенская "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд 30 сентября встретятся в матче за Суперкубок Германии. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн.

Поединок между "Баварией" и "Боруссией" состоится в Мюнхене. Начало игры в 21:30. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Бавария – Боруссия Дортмунд: прогноз букмекеров на Суперкубок Германии

Трансляция матча "Бавария" – "Боруссия" в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой

"Бавария" хочет получить 5-й трофей. В прошлом сезоне мюнхенцы оформили требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

В новом сезоне "Бавария" добавила в свою коллекцию Суперкубок УЕФА.

"Боруссия" – действующий обладатель Суперкубка Германии. Очевидно, что "шмели" попытаются сохранить трофей.