Мюнхенська "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд 30-го вересня зустрінуться у матчі за Суперкубок Німеччини. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн.

Поєдинок між "Баварією" і "Боруссією" відбудеться у Мюнхені. Початок гри о 21:30. Про це повідомляє 24 канал.

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Трансляція матчу "Баварія" – "Боруссія" в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

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Перед грою

"Баварія" прагне здобути 5-й трофей. У минулому сезоні мюнхенці оформили требл, вигравши Бундеслігу, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.

У новому сезоні "Баварія" додала до своєї колекції Суперкубок УЄФА.

"Боруссія" – чинний володар Суперкубка Німеччини. Очевидно, що "джмелі" спробують зберегти трофей.