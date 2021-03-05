Где смотреть Бавария – Боруссия Д Матч между Баварией и Боруссией состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало игры в 19:30 по киевскому времени. К теме Боруссия попытается помешать Баварии выиграть Бундеслигу: прогноз букмекеров на "Дер Класикер" Трансляция матча Бавария – Лейпциг в Украине будет доступна на платформе Megogo. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн". Перед игрой Баварию и Боруссию разделяют 13 очков в турнирной таблице. Мюнхенцы являются лидерами и ведут поротьбу за 9 подряд титул. Подопечные Ханси Флика выигрывают в Лейпцига всего 2 очка. Зато Боруссия находится на 4 месте и делает все от себя зависящее, чтобы вернуться в топ-4. Боруссия стремится попасть в Лигу чемпионов.