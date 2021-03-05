Где смотреть Бавария – Боруссия Д

Матч между Баварией и Боруссией состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

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Трансляция матча Бавария – Лейпциг в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой