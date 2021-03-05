Де дивитися Баварія – Боруссія Д Матч між Баварією та Боруссією відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок гри о 19:30 за київським часом. До теми Боруссія спробує завадити Баварії виграти Бундеслігу: прогноз букмекерів на "Дер Класікер" Трансляція матчу Баварія – Лейпциг в Україні буде доступна на платформі Megogo. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн". Перед грою Баварію та Боруссію розділяють 13 очок у турнірній таблиці. Мюнхенці є лідерами та ведуть поротьбу за 9 поспіль титул. Підопічні Хансі Фліка виграють у Лейпцига всього 2 очки. Натомість Боруссія перебуває на 4 місці та робить все від себе залежне, щоб повернутися у топ-4. Боруссія прагне потрапити у Лігу чемпіонів.