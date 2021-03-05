В последние годы из-за спада в игре Боруссии Дортмунд "Дер Класикер" не всегда имеет турнирное значение. Впрочем, "шмели" все равно попытаются вставить палки в колеса Баварии, которая мчится к 9 подряд "Серебряной салатнице". Команды встретятся 6 марта в 24 туре Бундеслиги.

У Баварии прекрасная статистика в последних домашних матчах против Боруссии. Мюнхенцы выиграли 4 подряд поединка с общим результатом 17:1! В среднем за одну игру Бавария забивает более 4 гола.

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Команды уже дважды встречались в сезоне-2020/2021. Оба матча Бавария выиграла с одинаковым счетом 3:2. И следует отметить, что несмотря на игровое преимущество, Бавария сама себе создавала проблемы и могла потерять победы.

Также следует обратить внимание, что одна игра для Баварии была выездной только формально, ведь Суперкубок Германии состоялся на поле мюнхенцев.

После 23 матчей Бавария лидирует в Бундеслиге, но опережает Лейпциг всего на 2 очка. Действующие чемпионы Германии растеряли преимущество в 7 очков и теперь оказались под давлением.

Зато постепенно начинают выходить из кризиса "шмели". Команда выиграла 4 подряд матчи в различных турнирах и набрала хороший ход.

Бавария – Боруссия Д: прогноз Favbet

Бавария – фаворит на бумаге в матче против Боруссии Дортмунд. Победу мюнхенцев в противостоянии со "шмелями" оценивают коэффициентом 1,67. Если же победа будет за Боруссией – коэффициент 4,70. Ничья в поединке – коэффициент 4,50.

Следует обратить внимание, что Бавария аномально много пропускает в сезоне-2020/2021. За 23 тура в Бундеслиге подопечные Ханси Флика пропустили 32 гола! Худшие показатели только у команд второго эшелона.

В среднем за игру Бавария пропускает более одного гола. Очевидно, что атака "шмелей" во главе с Эрлингом Холанном сможет хоть однажды огорчить Мануэля Нойера. Коэффициент 2,28 на тотал Боруссии больше 1.5

Впрочем, защита Боруссии тоже не отличается особой надежностью. Дортмундцы пропустили 31 гол. В пользу Баварии говорит результативность – 67 голов. В среднем за игру это почти 3 гола. Поэтому вполне логично поставить на индивидуальный тотал Баварии более 2.5, который оценен коэффициентом 2,23.

Также матч Баварии и Боруссии интересен очередной встречей Роберта Левандовского и Эрлинга Холанна. Гол польского нападающего Баварии, который пытается повторить вечный рекорд Герда Мюллера, оценен коэффициентом 1,36. Зато на результативный выстрел Холанна коэффициент 1,72.

Поединок Бавария – Боруссия Дортмунд начнется в 19:30.