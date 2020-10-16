Мюнхенська "Баварія" 15 жовтня зіграла матч 1/316 фіналу Кубка Німеччини проти "Дюрена". Переможець Ліги чемпіонів без проблем переграв суперника.

Дюрен – Баварія 0:3

Голи: Шупо-Мотінг, 24, 75, Мюллер, 36 (п)

У складі "Баварії" дебютували одразу 4 новачки: Марка Року, Еріка-Максіма Шупо-Мотінга, Буна Сарра та Алєкса Нюбеля. Також офіційний камбек оформив ексгравець "Шахтаря" Дуглас Коста. Саме "мюнхенці" вважались явними фаворитами зустрічі, пише 24 канал.

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В одні ворота

Вже з перших хвилин гості показали, хто більше претендує на перемогу у матчі. Але перша справжня гольова нагода була на 18-й хвилині. Коли новачок "Баварії" Шупо-Мотінг отримав вивірену передачу в штрафному майданчику, але змарнував чудову нагоду забити – голкіпер впорався з легким ударом.

Непогану атаку провели господарі. На подачу з флангу відгукнувся один з гравців "Дюрена", який представляє п'ятий дивізіон Німеччини. Але м'яч після удару головою полетів прямо у руки голкіперу "Баварії".

На 24-й хвилині рахунок було відкрито. Знову небезпека від Шупо-Мотінга, але цього разу вже результативна. Він завдяки пасу, який виконав Сарр, опинився у вигідній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно відправив м'яч у сітку – 0:1.

Ще у першому таймі гравець господарів Зобіх надто агресивно пішов у підкат проти автора першого голу у матчі. Головний суддя без вагань призначив пенальті. До позначки підійшов Мюллер та переміг у вольовому протистоянні – 0:2.

Наприкінці першої 45-хвилинки чудову нагоду змарнував Дуглас Коста. Бразилець завершив блискучий індивідуальний прохід ударом з межі штрафного майданчика. М'яч летів у кут воріт, але голкіпер господарів виконав приголомшливий сейв. Команди пішли на перерву за рахунку 0:2 на користь "Баварії".

На класі

Після стартового свистка на другий тайм знову виникла гострота біля воріт господарів. Шупо-Мотінг наважився на удар зі штрафного майданчика, але захисник, якимось чином, примудрився його заблокувати.

У середині другого тайму Шупо-Мотінг наважив на удар з-за меж штрафного майданчика. Після надзвичайно потужного удару м'яч полетів точно піл ліву стійку – 0:3.

"Баварія" далі продовжувала небезпечно атакувати, але так і не зуміла більше забити у цій зустрічі. У підсумку – 0:3 на користь гостей. "Баварія" рухається далі на шляху до Кубка Німеччини.

Дюрен – Баварія відеоогляд