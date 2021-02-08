Баварія завдяки дублю Левандовскі вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу: відео
У понеділок, 8 лютого, німецька Баварія перемогла єгипетський Аль-Ахлі (0:2) та вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу з футболу.
Аль-Ахлі – Баварія 0:2
Голи: Левандовскі, 17, 86
До слова: Тігрес обіграв Палмейрас та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу з футболу
Мюнхенці володіли солідною перевагою, а героєм матчу став Роберт Левандовскі, який забив по голу в кожному з таймів.
Відео голів Левандовскі
- У фіналі клубного мундіалю Баварія зіграє з мексиканським Тігрес. Відбудеться вирішальний матч у четвер, 11 лютого.
- Аль-Ахлі, в свою чергу, буде битися з Палмейрасом в матчі за третє місце, який також пройде в четвер.
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