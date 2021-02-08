У понеділок, 8 лютого, німецька Баварія перемогла єгипетський Аль-Ахлі (0:2) та вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу з футболу.

Аль-Ахлі – Баварія 0:2

Голи: Левандовскі, 17, 86

До слова: Тігрес обіграв Палмейрас та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу з футболу

Мюнхенці володіли солідною перевагою, а героєм матчу став Роберт Левандовскі, який забив по голу в кожному з таймів.

Відео голів Левандовскі