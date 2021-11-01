Бавария – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

Бенфика 2 ноября будет гостить в Мюнхене, где сыграет против Баварии в групповом раунде Лиги чемпионов. Болельщики смогут посмотреть встречу в Украине.

Бавария – Бенфика: где смотреть

Бавария примет Бенфику на "Альянц Арене" в четвертом туре группового раунда. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому болельщики не смогут пересмотреть поединки Лиги чемпионов на этих каналах в течение ближайших сезонов.

Отныне матч Лиги чемпионов будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция встречи в Мюнхене Бавария – Бенфика состоится на Megogo.