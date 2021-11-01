Баварія – Бенфіка: де дивитися

Баварія прийме Бенфіку на "Альянц Арені" у четвертому турі групового раунду. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому уболівальники не зможуть переглянути поєдинки Ліги чемпіонів на цих каналах протягом найближчих сезонів.

Відтепер матч Ліги чемпіонів будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція зустрічі у Мюнхені Баварія – Бенфіка відбудеться на Megogo.