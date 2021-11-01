Бавария – Бенфика: где смотреть
Бавария примет Бенфику на "Альянц Арене" в четвертом туре группового раунда. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому болельщики не смогут пересмотреть поединки Лиги чемпионов на этих каналах в течение ближайших сезонов.
Отныне матч Лиги чемпионов будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция встречи в Мюнхене Бавария – Бенфика состоится на Megogo.
- Чтобы просмотреть игру Бавария-Бенфика, нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.