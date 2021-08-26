Динамо перед жеребьевкой попало в четвертую корзину. Поэтому ожидать простых соперников киевлянам не пришлось.

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Во время жеребьевки Динамо попало в группу E, где их соперниками стали Бавария, Барселона и Бенфика.

Стоит отметить, что Динамо играло с Барселоной в прошлом сезоне Лиги чемпионов. А в Бенфике выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Даты матчей

На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрено шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.

Точный календарь матчей Динамо будет известен позже.