Динамо перед жеребьевкой попало в четвертую корзину. Поэтому ожидать простых соперников киевлянам не пришлось.
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Во время жеребьевки Динамо попало в группу E, где их соперниками стали Бавария, Барселона и Бенфика.
Стоит отметить, что Динамо играло с Барселоной в прошлом сезоне Лиги чемпионов. А в Бенфике выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
Даты матчей
На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрено шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.
Точный календарь матчей Динамо будет известен позже.
- 14/15 сентября
- 28/29 сентября
- 19/20 октября
- 2/3 ноября
- 23/24 ноября
- 7/8 декабря